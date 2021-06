Efteling

Efteling heeft grootse plannen voor Reizenrijk: Doolhof verdwijnt, nieuw thema voor Monsieur Cannibale

De Efteling werkt aan een omvangrijk plan voor het transformeren van parkdeel Reizenrijk. Daarbij krijgt Monsieur Cannibale een nieuw uiterlijk, dat samenhangt met het thema van de nabijgelegen achtbaan Vogel Rok. Verder gaat het Avonturen Doolhof verdwijnen, melden betrokkenen aan Looopings. De Efteling wil het nieuws nog niet bevestigen.



Het attractiepark zit al een tijdje met Monsieur Cannibale in de maag. De kookpottenmolen uit 1988 ligt regelmatig onder vuur vanwege een controversieel beeld van een zwarte kannibaal. Met name buitenlandse bezoekers klagen regelmatig over racistische stereotyperingen. Er moet iets veranderen, vindt ook de Efteling.

Door het aanpassen van de attractie te koppelen aan een breder plan voor Reizenrijk, kunnen de veranderingen uitgelegd worden als een thematische keuze om meer eenheid in het gebied te brengen. Er wordt voortgeborduurd op het thema van de overdekte rollercoaster Vogel Rok: de verhalen van Sindbad de Zeeman, onderdeel van de Sprookjes van 1001 Nacht.



Verduisterd

Een Rok is een mythologisch fabeldier met het lichaam van een reusachtige adelaar en de kracht van honderd leeuwen. Volgens de verhalen is hij zo groot, dat de zon door zijn vleugels verduisterd wordt. Tijdens één van zijn reizen wordt Sindbad de Zeeman opgetild door de vogel voor een vlucht naar zijn nest.



Het is geen geheim dat de Efteling al langer probeert om meer coherente themagebieden te creëren. Zo werd bij de vorig jaar geopende familieachtbaan Max & Moritz een Duits dorpje aangelegd. De aanpassingen in Reizenrijk moeten zorgen voor een wat logischer geheel in dat gedeelte van het park.



Waterelementen

Men kijkt eveneens naar verbeteringen bij Vogel Rok zelf. Tegelijkertijd wordt het Avonturen Doolhof uit 1995 vervangen. De kinderattractie is al jaren in slechte staat. Veel coniferenhagen zijn kapot. Op de plek van het labyrint wil men een nieuw speelgebied realiseren met veel waterelementen.



Dat het doolhof in de huidige vorm geen lang leven meer beschoren is, blijkt ook uit een opvallende beslissing bij de bouw van het nieuwe speelgebied Nest, gelegen naast de Python. Twee attributen uit het labyrint - een groot perkament en een verrekijker - werden onlangs naar Nest verplaatst.



Blauwe kist

Bij Monsieur Cannibale is begin dit jaar één kookpot verwijderd. Dat ging om technische werkzaamheden ter voorbereiding op het vervangen van alle bakjes. Op de plek van de kookpot staat nu een grote blauwe kist.



Ingewijden laten aan Looopings weten dat de molen waarschijnlijk na het zomerseizoen wordt gesloten voor werkzaamheden. De Efteling zou binnenkort zelf met meer informatie komen. Een woordvoerder kan op dit moment niet inhoudelijk op het bericht reageren.



Overleden

Vogel Rok, geopend in 1998, werd ontworpen door Ton van de Ven. Voor Monsieur Cannibale en het Doolhof was Henny Knoet verantwoordelijk. Beide ontwerpers zijn inmiddels overleden. De aangrenzende attractie Carnaval Festival is al in 2019 vernieuwd. Na klachten over aanstootgevende stereotypen zijn er wijzigingen doorgevoerd aan de Afrikaanse en Aziatische scènes.