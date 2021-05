Walibi Holland

Opknapbeurt in Walibi Holland zorgt voor haatreacties: 'Ongekende grafbende'

Heeft Walibi Holland de plank misgeslagen met het vernieuwde themagebied Exotic? Het parkdeel werd afgelopen winter gedecoreerd met glitters en graffiti, maar die aanpassingen blijken niet echt in de smaak te vallen. Op social media zijn de reacties overweldigend negatief.



"Walibi, waar zijn jullie in godsnaam toch allemaal mee bezig?!", vraagt Martin van Egdom zich bijvoorbeeld af op Facebook. "Wat een ongekende grafbende maken ze toch van dat park in de polder", vindt Sebastiaan Vonhoff. "Eeuwig zonde." Dennis Den Besten laat Walibi daarom aan zich voorbijgaan. "Ik wil niet de hele dag met hoofdpijn lopen", zegt hij over het kleurgebruik.

"Wat is dit lelijk geworden zeg", oordeelt Remco Kervel. Ook Pascal Koeyvoets is geschrokken van het eindresultaat. "Meestal ziet het er zo uit nadat een park een tijd failliet is." Van verbeteringen is in ieder geval geen sprake, laat Caroline Drop weten. "Het is nog erger geworden..."



Erwin van der Woude vindt het knap hoe Walibi de lat alsmaar blijft verlagen. "Elke keer denk ik: kan het nog erger? En elke keer krijgen ze het weer voor elkaar, dat is ook wel een prestatie eigenlijk." Jonathan Merckx snapt er niks van. "Hoe kan je het park nu zo verneuken?" Nathalie van Vliet: "Echt afschuwelijk, ben blij dat ik geen abonnement meer heb."



"Af-schu-we-lijk", spelt Jean-Peter Brizzi. Mike Duikersloot kan zich niet voorstellen dat Walibi hier zelf voor gekozen heeft. "Zou eerder denken dat er een groep jongeren de boel onder handen heeft genomen tijdens de lockdown. Om te janken dit." Na het zien van de aanpassingen heeft Stephan van der Kolk nog een handige tip voor het attractiepark. "Even de hogedrukreiniger erover en dan is dat er zo weer af."



"Weg inleving en beleving", treurt Johan Celis. "Als ik daar loop wil ik me op avontuur voelen in één of ander exotisch land, niet in het hoofd van een trippende lsd-junkie." Walibi-directrice Mascha van Till zet graag een festivalsfeertje neer in haar park. "Zou die Mascha elke dag aan de pretpillen zitten?", sneert Jean-Paul van Hamond. "Amateuristisch vandalisme, meer kan ik er niet van maken", aldus Salvador Baelemans.



"Man man man... Wat een treurnis", reageert Ariën Claij. "Echt zonde", concludeert Ernst-Jan Wolbach. "Hoe durft men zo openen?", wil Kristof Lanslots weten. "Ik vind het park sinds een paar jaar een grote bende", vertelt Ramon van Ophuizen. Voor Michael Renders is het te hopen dat er een toilet in de buurt is. "Ik krijg er acute diarree van. Wat een rommel." Melvin van Wijk: "Vind het er niet mooier op worden."



In Exotic kregen de attracties El Rio Grande, Condor en Los Sombreros een nieuw uiterlijk, net als snackrestaurant Haciënda. Het is niet bekend hoeveel euro de renovatie gekost heeft. Volgend jaar wil Walibi het themagebied Zero Zone aanpakken. Daar staat onder andere waterbaan Crazy River.