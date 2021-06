Almere Jungle

Dierenpark Almere Jungle opent nieuwe attractie: interactieve tempel

Dierenpark Almere Jungle heeft een nieuwe attractie in gebruik genomen: de interactieve show Tempel Kayaan. Bezoekers betreden een duistere tempel voor een zes minuten durende voorstelling over de vier elementen aarde, water, lucht en vuur.



Volgens het bijbehorende verhaal keert de tempel zich tegen het publiek omdat er lang geleden geld is gestolen. Bezoekers kunnen de afloop van het verhaal beïnvloeden door ervoor te kiezen om tijdens de finale een muntje aan de tempel te schenken. In dat geval komt er een alternatief einde, met een schat.

Tempel Kayaan kan zowel met als zonder acteur worden opgevoerd. Voor de speciale effecten werd samengewerkt met Michel van 't Ende Producties, bekend van het entertainment in onder meer Dinoland Zwolle. Medewerkers van Almere Jungle bouwden het decor.



Schildpadden

Almere Jungle wordt grotendeels gerund door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, zoals personen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. In het kleinschalige dierenpark zijn onder meer wasberen, schildpadden, alpaca's, leguanen, stekelvarkens en stokstaartjes te vinden.



Bij de entree van de tempel werkt men nog aan een nieuw verblijf voor piranha's en kaaimannen.