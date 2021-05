Diergaarde Blijdorp

Diergaarde Blijdorp opent nieuw flamingoverblijf

Diergaarde Blijdorp heeft een nieuw flamingoverblijf geopend. Bij de historische entree van het Rotterdamse dierenpark is nu een grote volière te vinden met maar liefst 121 Europese flamingo's. Tegelijkertijd werd het aangrenzende voorplein vernieuwd.



Er is een waterpartij, een broedpoel en een grasgebied. "Het water loopt geleidelijk over naar een dieper gedeelte", meldt Blijdorp in een persbericht. "Voor het eerst zie je de flamingo's nu ook echt zwemmen. Hun vrolijke gesnater is tot ver in de omtrek te horen."

De dierentuin heeft de oorspronkelijke groep van 71 flamingo's uitgebreid met dieren uit Burgers' Zoo, Safaripark Beekse Bergen en Odense ZOO in Denemarken. Verder zijn er eenden ondergebracht, afkomstig van het Vogelrevalidatiecentrum Zundert. Dankzij de netconstructie kunnen de dieren niet meer wegvliegen. Bovendien hebben vossen, reigers en meeuwen nu geen toegang meer tot het verblijf.



Nestelen

Met een beetje geluk kan het park over een tijdje jonge flamingo's verwelkomen. "We hopen dat de dieren zich veilig genoeg voelen om te gaan nestelen." Het laatste jong in Blijdorp werd in 2005 geboren.



Momenteel kunnen bezoekers alleen nog langs de volière lopen. Zodra de landelijke maatregelen tegen de vogelgriep zijn opgeheven, kan men ook door het verblijf wandelen. Blijdorp is sinds 19 mei open voor abonnementhouders. Vanaf 25 mei zijn alle dagbezoekers welkom.