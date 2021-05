Attractie- & Vakantiepark Slagharen

Foto's: Attractiepark Slagharen eert het verleden met vernieuwde attractie Pioneer Express 63

Attractiepark Slagharen brengt een eerbetoon aan het verleden in een vernieuwde attractie. De Monorail, geopend in 1978, staat voortaan in het teken van de rijke historie van het Overijsselse pretpark. De nieuwe naam Pioneer Express 63 is een verwijzing naar het openingsjaar van het park: 1963.



Zaterdagochtend vond de officiƫle opening plaats in het bijzijn van oud-eigenaren Bouwe en Henric Bemboom, zoon en dochter van oprichter Henk Bemboom. Zij verkochten het park in 2012 aan de Spaanse groep Parques Reunidos.

De monorailtrein heeft een nieuw uiterlijk gekregen. Tijdens een ritje, dat ruim een kwartier duurt, passeren inzittenden eerst een nagebouwd kantoor van Henk Bemboom. Bij een foto hangt de tekst "Meneer en mevrouw Bemboom, oprichters Shetland Ponypark Slagharen".



Tunnels

Twee tunnels zijn voorzien van enorme historische prenten uit de geschiedenis van het 58 jaar oude park. De eerste foto stamt uit 1963, de laatste uit 1980. Voor het beeldmateriaal werden onder meer de fotoalbums van de familie Bemboom geraadpleegd.



Fans zullen veel oude attracties herkennen die het veld hebben moeten ruimen, waaronder de Zeppelin, de Keverbaan, de Looping Star en de Traumboot. Op de achtergrond klinken delen van oude journaals. Het station van Pioneer Express 63 bevindt zich tussen zweefmolen Apollo en draaimolen Merry Go Mad.



Oorsprong

Directeur Dave Storm vindt het naar eigen zeggen belangrijk om de oorsprong van het bedrijf niet uit het oog te verliezen. "Wij zijn ervan overtuigd op deze wijze een ode aan de rijke historie van Slagharen te brengen", zegt hij. "We eren het gedachtengoed van de familie Bemboom."



Toevalligerwijs startte het seizoen van Slagharen op hetzelfde moment als in openingsjaar 1963, namelijk in het pinksterweekend.