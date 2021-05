Walibi Holland

Foto's: nieuwe mascotte Walibi Holland laat zich voor het eerst zien

De mascotte van Walibi Holland kampt zo te zien met coronakilo's. Om de bekende oranje kangoeroe aantrekkelijker te maken voor kleine kinderen, kreeg het dier een nieuw uiterlijk. Voortaan oogt hij niet meer als een stoere, bewegelijke rockster, maar als een logge knuffelbeer.



Eigenlijk had de nieuwe mascotte vorig jaar al geïntroduceerd moeten worden. Vanwege corona ging dat niet door. Nu kunnen bezoekers de getransformeerde Walibi alsnog ontmoeten, op afstand. Hij wordt op een quad door het park gereden.

Walibi Holland heeft in principe dezelfde mascotte als de twee zusterparken in België en Frankrijk, al draagt de kangoeroe alleen in Nederland schoenen, een spijkerjasje en een donkerblauwe broek.



Knuffels

De bijbehorende souvenirlijn is daar ook op aangepast: in tegenstelling tot Walibi Belgium en Walibi Rhône-Alpes verkoopt Walibi Holland knuffels, sleutelhangers, magneten en pins met de speciale Hollandse outfit.



Toch zijn de oude Walibi-mascottes niet helemaal uit het park verdwenen. Bezoekers komen nog steeds beelden van die personages tegen in kindergebied Walibi Play Land. Ook de namen van attracties als Fibi's Bubble Swirl, Zenko's Graffiti Shuttle en Squad's Stunt Flight verwijzen nog naar de uitgerangeerde karakters.