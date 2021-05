Walibi Holland

Walibi Holland installeert teststoelen bij twee achtbanen

Bij twee achtbanen in Walibi Holland zijn teststoelen neergezet. Daar kunnen bezoekers voortaan ontdekken of de veiligheidsbeugel past. Zo voorkomen ze dat ze voor niets in de rij gaan staan.



Dergelijke proefzitjes werden eerder al gebruikt bij de achtbanen Goliath en Untamed. Nu zijn de stoelen ook te vinden bij de rollercoasters Lost Gravity en Condor. "Voorkom een teleurstelling!", valt te lezen op een informatiebordje.

"Sluit rustig de beugel totdat de groene lamp gaat branden", luidt de uitleg op een ander bord. "Wanneer de groene lamp brandt, zit de beugel ver genoeg dicht."



Treinen

Lost Gravity opende in 2016. De hangende achtbaan Condor stamt uit 1994. Afgelopen winter zijn daar de treinen vervangen. Verder werden het stationsgebouw en het bijbehorende themagebied Exotic opgeknapt.