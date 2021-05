Bellewaerde Park

Bezoekers van Belgisch pretpark zitten ruim twee uur vast in defecte attractie

In het Belgische pretpark Bellewaerde Park hebben bezoekers vrijdagmiddag ruim twee uur vastgezeten in een kapotte attractie. De 16 meter hoge kantelende toren El Volador viel stil op het hoogste punt. Vervolgens moesten de 23 passagiers één voor één door de brandweer bevrijd worden, met behulp van een hoogwerker.



De evacuatie is goed verlopen, vertelt directeur Stefaan Lemey aan Looopings. "De reden dat het zo lang geduurd heeft, was dat alle inzittenden één voor één een veiligheidsharnas moesten aantrekken terwijl ze nog vastzaten. Vervolgens konden ze overgezet worden naar de ladderwagen. Dat zorgt natuurlijk voor vertraging, maar veiligheid gaat boven alles."

Volgens Lemey bleven de bezoekers kalm. "Het waren voornamelijk scholieren tussen 14 en 18 jaar. Ze waren gelukkig niet in paniek." Bellewaerde zorgt voor een compensatie. "Zij mogen het park opnieuw bezoeken met hun klas."



Geoefend

Het evacueren van El Volador wordt jaarlijks geoefend met de plaatselijke brandweer, legt de directeur uit. "We waren er dus op voorbereid. Iedereen kent zijn taak."



De attractie, geopend in 2005, blijft dicht tot bekend is wat de storing veroorzaakt heeft. "Er was sprake van een nieuwe technische fout. We gaan samen met de constructeur bekijken hoe we dat definitief kunnen oplossen." Dinsdag komen medewerkers van fabrikant Huss Park Attractions langs.