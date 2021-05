Wildlands Adventure Zoo Emmen

Nieuwe audiotour met interactieve telefoons in Wildlands Emmen

Wildlands Adventure Zoo Emmen heeft een interactief element toegevoegd. Op verschillende plekken in het dierenpark zijn sinds afgelopen week telefoons te vinden, die af en toe rinkelen. Als ze worden opgenomen, klinkt een educatief verhaal over de klimaatwerelden van Wildlands.



Zo kunnen bezoekers een eigen audiotour volgen. Er hangen in totaal acht telefoons: twee in themagebied Nortica, drie in Serenga en drie in Jungola. "Ook als ze niet rinkelen, kunnen gasten wel de voicemails afluisteren", vertelt een woordvoerster. "Hierop horen ze extra informatie."

In Nortica draait het om onderzoek naar de natuur, in Serenga om zorgen voor de natuur en in Jungola om samenleven met de natuur. "Elke telefoon is te bedienen en er zijn verschillende fragmenten. Dat maakt het lekker educatief."



Nepwinkel

Bij de uitgang van de tropische kas Rimbula is ook een nepwinkel ingericht, met voorbeelden van duurzame producten. "En aan de telefoon klinkt daar informatie over het kappen van het regenwoud voor de palmolie-industrie. Je hoort als bezoeker welke gevolgen dat voor de natuur heeft en wat je er bijvoorbeeld zelf aan kan doen."