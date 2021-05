Wildlands Adventure Zoo Emmen

Wildlands Emmen viert vijfjarig bestaan met feestloterij

Ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan organiseert Wildlands Adventure Zoo Emmen een heuse feestloterij. Deelnemers maken onder meer kans om een dag op pad te gaan met een dierverzorger. Tegelijk geven ze het park een financieel steuntje in de rug.



In totaal zijn er ruim honderd prijzen te verdelen. Drie winnaars mogen een ochtend meelopen met de olifantenverzorger. Vier andere gelukkigen gaan ontbijten in Wildlands met uitzicht op de ijsberen. Ook een kijkje achter de schermen van de dierentuin behoort tot het prijzenpakket.

Daarnaast worden er exclusieve ritten in attracties, weekendjes weg en waardebonnen verloot. Twintig bofkonten krijgen een menu naar keuze aangeboden voor vijf personen bij McDonald's Emmen.



Voedselverrijking

Lootjes kosten 2,50 euro per stuk en zijn te koop op wildlandsfeestloterij.nl. De trekking vindt plaats op 18 juni om 18.00 uur. Deelnemers moeten minimaal 18 jaar oud zijn. De opbrengst is bestemd voor de bouw en het onderhoud van dierenverblijven, voedselverrijking en educatie in het park.



Verder gaat 40 procent van het bedrag naar de bescherming van bedreigde diersoorten. Wildlands is overigens niet de eerste dierentuin die extra inkomsten wil vergaren met een loterij. Afgelopen november kwam Diergaarde Blijdorp al met een soortgelijk initiatief.