Plopsaland De Panne

Video: bioscoopfilm opgenomen in Plopsaland De Panne

Plopsaland De Panne is het decor van een nieuwe bioscoopfilm. De Franstalige komedie Le Sens de la Famille speelt zich voor een groot deel af in het bekende Vlaamse attractiepark. Onlangs kwam de trailer naar buiten.



De film van regisseur Jean-Patrick Benes gaat over een gezin met drie kinderen. Op een dag worden de familieleden wakker in elkaars lichaam. De opnames in Plopsaland vonden plaats in september 2019, dus vóór het uitbreken van de coronacrisis.

Het park was op de meeste opnamedagen gesloten voor bezoekers. In de trailer is te zien hoe de personages verblijven in Hotel Princesse: een fictief hotel waarvan het exterieur werd gecreëerd met de computer. Het Plopsa Hotel was destijds nog niet af.



Plopsa Coo

Le Sens de la Famille draait vanaf 30 juni in de Franse bioscopen. Het is niet voor het eerst dat een Plopsa-park schittert in een speelfilm: vorig jaar verscheen al een Franstalige arthousefilm die werd opgenomen in Plopsa Coo.