Legoland Billund Resort

Video: Legoland opent The Lego Movie World met drie nieuwe attracties

Legoland Billund in Denemarken is drie nieuwe attracties rijker. Vandaag opende het pretpark met een jaar vertraging het themagebied The Lego Movie World, gebaseerd op de populaire Lego-bioscoopfilms. Er zijn een grote vliegsimulator, een vrijevaltoren en een interactieve vliegtuigmolen te vinden.



De simulator - het eerste flying theater in Scandinavië - wordt Emmet's Flying Adventure - Masters of Flight genoemd. Unikitty's Disco Drop is de naam van de vrijevaltoren. De 14 meter hoge vliegtuigmolen kreeg de titel Apocalypseburg Sky Battle.

Jonge bezoekers kunnen zich uitleven bij Benny's Playship, een 10 meter hoog speeltoestel. The Lego Movie World heeft een oppervlakte van vijfduizend vierkante meter. Het is de grooste investering uit de geschiedenis van het attractiepark.



Zusterpark

Vorige maand opende zusterpark Legoland Windsor in Groot-Brittannië ook al een themagebied met een vliegsimulator. Die uitbreiding kreeg wel een ander thema, namelijk mythische wezens.