Duinrell

Duinrell brengt oude slogan 'Daar kikker je van op' weer terug

Na een afwezigheid van tweeënhalf jaar keert de oude slogan van Duinrell weer terug. Het Wassenaarse attractie- en vakantiepark hanteert vanaf dit seizoen opnieuw het beroemde motto 'Daar kikker je van op'.



De iconische slagzin, geïntroduceerd in 1978, moest in 2018 wijken voor 'De grootste avonturen in het groen'. In 2021 gaat Duinrell zich toch weer profileren als dé plek voor een opkikker, bevestigt een woordvoerster aan Looopings.

"De slogan is op dit moment relevanter dan ooit, want in coronatijd is iedereen echt toe aan even opkikkeren", vertelt ze. "Daarom hebben we er in ieder geval voor gekozen om hem in 2021 weer te gebruiken. Misschien daarna ook, dat bekijken we op een later moment."



Geen spijt

Heeft Duinrell spijt van het afschaffen van 'Daar kikker je van op' in 2018? "Nee, op dat moment was dat voor ons een logisch besluit. Maar nu ziet de wereld er heel anders uit. Het aanbieden van een opkikker past echt bij de huidige situatie. Dat horen we ook om ons heen. Daar moesten we iets mee, vonden we."



Het vakantiepark van Duinrell is open gebleven tijdens de laatste lockdown. Vanaf aanstaande zaterdag zijn ook de attracties weer geopend, met uitzondering van enkele binnenlocaties zoals het Tikibad.



Campagne

Tegelijk met de herintroductie van de slogan lanceert Duinrell een speciale opkikkercampagne. Het park geeft dit jaar dagjes uit en vakanties weg aan families, verenigingen en organisaties die dat goed kunnen gebruiken, bijvoorbeeld omdat ze getroffen zijn door de coronacrisis.