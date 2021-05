Walibi Holland

Foto's: felle kleuren en verfspetters in vernieuwd Walibi-gebied Exotic

Het vernieuwde themagebied Exotic in Walibi Holland is af. Na een grote opknapbeurt staat het parkdeel in het teken van graffiti, glitters, exotische dieren en verfspetters. Het pretpark koos voor een mengelmoes van stijlen, met één terugkomende factor: felle kleuren.



Zo is wildwaterbaan El Rio Grande nu gedecoreerd als een schildersbedrijf, onder de noemer Rio Grande Custom Paint Shop. Op decorstukken rond de attractie staan exotische motieven met wilde dieren. Opgestapelde verfblikken verraden dat er net schilders aan het werk zijn geweest.

De dieren komen ook terug op de zijkanten van de bootjes en vlaggen langs de baan. In de ontwerpen zijn wel wat foutjes geslopen. Zo wordt als openingsjaar steevast 1991 genoemd, terwijl de attractie stamt uit 1994. Ook is de term 'High Quality' op verschillende borden verkeerd gespeld.



Discobal

Hoedenmolen Los Sombreros werd aangekleed in glitterstijl. Bovenop de attractie staat nu een grote discobal. De façade van horecacomplex Haciënda, centraal gelegen op het Exotic-plein, werd voorzien van andere kleuren en een nieuw logo. Opvallend is een enorme muurschildering van de opengesperde mond, met de tekst 'Sweetiepie'.



Wie naar het toilet gaat, kan een nieuw disco-effect ontdekken. Midden op het plein staan groene containers die fungeren als plantenbakken. De oude Mexicaanse entreepoort naast botsauto's Mini Taxi's is blijven staan. Het is de bedoeling dat daar de komende tijd klimop tegenaan groeit.



Grote druppels

Bij hangende achtbaan Condor kregen het voorplein en het stationsgebouw een opfrisbeurt. Het schilderwerk moet uitlopende verf voorstellen, met grote druppels. Nieuwe roze treinen zorgen voor een iets comfortabelere ritbeleving dan voorheen, al is de rollercoaster nog altijd verre van soepel. Het baanverloop bleef gelijk.



Verder staan er twee nieuwe entreepoorten in het gebied: een enorme oosterse boog met spiegeltjes aan de kant van reuzenrad La Grande Roue en een simpel logo tussen twee cactussen aan de kant van Game Street. Een pleintje met een fontein en bankjes werd omgevormd tot een grasveldje met een plantenbak.



Volgend jaar

In het verleden had het parkdeel een Mexicaans thema. De ingrijpende transformatie is onderdeel van een project dat Festivalization wordt genoemd, waarbij Walibi langzaam maar zeker wordt aangekleed in festivalstijl. Eerder kwamen de gebieden Main Street, Wilderness en Speed Zone al aan de beurt. Volgend jaar volgt Zero Zone.