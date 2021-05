Attractiepark Toverland

Toverland organiseert disco en bingo voor campinggasten

Voor campinggasten is er ook na sluitingstijd iets te beleven in Toverland. Het Limburgse attractiepark heeft de komende tijd een minidisco en een bingo op het programma staan. Daarvoor is in de Tovertuin, het buitengebied naast de hal Land van Toos, een tent met een podium neergezet.



Bij de minidisco laat ook mascotte Toos Toverhoed zich zien. De extra activiteiten zijn gratis toegankelijk voor verblijfsgasten. Ze vinden dagelijks plaats van zaterdag 12 juni tot en met vrijdag 16 juli, plus op zaterdag 29 mei en zaterdag 5 juni.

Op die dagen is het ook mogelijk om marshmallows te roosteren boven een kampvuur. De exacte tijden worden ter plaatse gecommuniceerd. Wie blijft slapen op de Toverland-camping mag tot 22.00 uur gebruikmaken van de speeltoestellen in de Tovertuin.



Entertainment

Op zaterdag 17 juli begint het zomerseizoen van Toverland, met langere openingstijden en extra entertainment. Het zogenoemde Pop-Up Summer Camp, met 87 ingerichte tenten, staat er nog tot en met zondag 5 september. De tijdelijke camping is - net als vorig jaar - te vinden op de parkeerplaats naast houten achtbaan Troy.