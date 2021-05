Efteling

Efteling komt met verwijzing naar verwijderde attractie Polka Marina

Polka Marina verdwijnt toch niet helemaal uit de Efteling. De bootjesmolen, met in het hart een enorme walvis, werd afgelopen winter gesloopt. Een beeltenis van het iconische Efteling-dier keert binnenkort terug in het attractiepark.



De grijze walvis wordt gebruikt in het ontwerp voor een souvenirkar, die binnenkort naast het nieuwe speelgebied Nest komt te staan. Dat is op een steenworp afstand van de voormalige locatie van Polka Marina.

Het verkooppunt gaat De Jolige Jutter heten. Bovenop de walvis zit een poppetje gemaakt van een dennenappel, met in de handen een hengel met een snoepje eraan. Onder het logo staat de term 'Ruigrijke souvenirs'.



Zeesterren

Bij De Jolige Jutter kunnen bezoekers straks onder meer terecht voor digitale fotopassen. Nest en de naastgelegen kraam gaan eind deze maand open. De kar heeft een zeevaartthema, met zeesterren, visnetten, scheepswielen, een reddingsboei en ankers.