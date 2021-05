Efteling

Efteling-directeur Fons Jurgens in gesprek met informateur Mariëtte Hamer

Fons Jurgens, de algemeen directeur van de Efteling, gaat vrijdagochtend in gesprek met informateur Mariëtte Hamer. Zij is aangewezen om de kabinetsformatie te leiden. Eén van haar belangrijkste opdrachten is om overeenstemming te vinden over het herstelbeleid na de coronaperiode.



Daarvoor wil Hamer spreken met ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. Eén van hen is dus Efteling-baas Jurgens. "Hij zal namens de hele branche praten over de financiële gevolgen van de coronacrisis", weet een Efteling-woordvoerder.

Jurgens krijgt gezelschap van de voorzitters en directeuren van ondernemersorganisatie MKB-Nederland, evenementenbouwer Interal T.C., modewinkel Van Tilburg, elektronicafabrikant Eurocircuits, beveiligingsbedrijf I-SEC, reisbureau The Travel Club en Koninklijke Horeca Nederland.



Ideeën

"Al deze gesprekken zullen in het teken staan van de gevolgen van de coronacrisis en ideeën en voorstellen die kunnen bijdragen aan de transitie van crisis naar herstel", aldus Hamer. De Efteling leed vorig jaar 14,5 miljoen euro verlies.