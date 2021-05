Attractiepark Toverland

Foto's: Toverland past wachtrijen aan vanwege nieuwe coronaregel

De nieuwe coronaregel die pretparken verbiedt om binnenattracties te openen, vraagt om creatieve oplossingen. Toverland heeft verschillende wachtrijen moeten aanpassen zodat attracties met overdekte wachtrijen tóch open kunnen. Zo zijn de rijen van achtbaan Fenix, bobsleebaan Maximus' Blitz Bahn en waterbaan Expedition Zork verplaatst.



De entree van Fenix bevindt zich nu direct bij de ingang van themagebied Avalon. Bezoekers lopen via het linkergedeelte van het gebied naar de voormalige buitenwachtrij, die uitkomt bij een stalen trap. Vervolgens betreden ze het station via een zijdeur.

Op die manier kan de binnenwachtrij overgeslagen worden. Voor rolstoelers is een ingang gecreëerd aan de andere kant van Avalon. Wie een ritje wil maken in Maximus' Blitz Bahn, kan daarvoor terecht bij de uitgang van lanceerachtbaan Booster Bike. Daar loopt een nieuw pad richting een zij-ingang van de grote hal Wunderwald.



Wachtplein

De wachtrij van wildwaterbaan Djengu River begint tegenover souvenirwinkel Vallerlei. Bij Expedition Zork, aan de rand van Wunderwald, werd een heus wachtplein aangelegd.



Andere binnenattracties, waaronder familieachtbaan Toos-Express en zweefmolen Djinn, blijven dicht. In totaal zijn achttien attracties operationeel. De entreeprijs is niet aangepast. Voorlopig geldt de regel met betrekking tot binnenlocaties tot 9 juni.



Foodcourt

Omdat de overdekte eetgelegenheid Waldstube dicht moet blijven, fungeert foodcourt Katara Plaza in het themadeel Magische Vallei nu als de belangrijkste horecalocatie. Op drukke dagen gaat ook het terras van bedieningsrestaurant The Flaming Feather open.