Koninklijke Burgers' Zoo

Blijven slapen in Burgers' Zoo? Dierentuin opent eigen camping

Het is deze zomer mogelijk om te blijven slapen in Burgers' Zoo. De dierentuin in Arnhem opende dit weekend een eigen camping: het Burgers' Zoo Camp. Bezoekers overnachten in de buurt van de wilde dieren.



De pop-up-camping - met 25 verschillende accommodaties voor twee tot vijf personen - staat er nog tot en met 5 september. Entree tot het dierenpark, ontbijt en diner zijn inbegrepen. 's Avonds vinden in Burgers' Zoo exclusieve avondwandelingen plaats voor campinggasten, onder begeleiding van gidsen.

Het Burgers' Zoo Camp bevindt zich in de buurt van Ingang Oost, een alternatieve parkentree die normaal gesproken gebruikt wordt op drukke dagen. Ontbijten en dineren kan op het terras van het Safari Restaurant. Inchecken is mogelijk tussen 15.00 en 17.00 uur, uitchecken tussen 08.00 en 10.00 uur. Op de aankomstdag is Burgers' Zoo te bezoeken vanaf 11.30 uur.



Burgers' Bush

"Het aantal safaritenten is beperkt", valt te lezen op de website van de camping. De dierentuin is sinds 19 mei weer open voor publiek, na een maandenlange coronasluiting. Vanaf zaterdag 5 juni mogen ook de overdekte gedeeltes Burgers' Bush, Burgers' Desert, Burgers' Ocean en Burgers' Mangrove weer open.