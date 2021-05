Puy du Fou

Puy du Fou moet boete betalen na ernstig ongeluk in paardenshow

Het Franse themapark Puy du Fou moet een geldboete betalen vanwege een ernstig ongeluk. Een stuntruiter raakte in 2011 zwaargewond tijdens de voorstelling Le Secret de la Lance. Volgens de rechtbank was er bij de paardenshow sprake van "hardnekkige veiligheidsproblemen".



Daarom wordt het park veroordeeld voor het in gevaar brengen van anderen, onopzettelijke verwondingen en het overtreden van de veiligheidsvoorschriften. Het slachtoffer raakte verlamd. Na het ongeval zijn er wijzigingen aangebracht aan de opzet van de show.

Puy du Fou verdedigde zich in de rechtszaal door te benadrukken dat er in dertig jaar tijd slechts twee serieuze ongelukken hebben plaatsgevonden. Desondanks werd een boete van 75.000 euro opgelegd, waarvan 25.000 euro voorwaardelijk.



Celstraf

Een toenmalige collega van het slachtoffer, die betrokken was bij het incident, stond ook terecht voor onopzettelijke verwondingen. Hij kreeg een voorwaardelijke celstraf van zes maanden. Le Secret de la Lance is tot op de dag van vandaag te zien.