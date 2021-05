Holiday Park

Plopsa's Holiday Park stapt naar de rechter: 'Het is onbegrijpelijk'

Het Duitse pretpark Holiday Park, onderdeel van de Plopsa Group, stapt naar de rechter. De strenge coronaregels voor attractieparken zijn niet uit te leggen, vindt Plopsa-directeur Steve Van den Kerkhof. Hij wil dat Holiday Park gewoon open kan als de regionale coronacijfers goed genoeg zijn, zonder toegangstests.



In Duitsland worden veel coronabeslissingen genomen op basis van de zogeheten incidentie: het aantal besmettingen per 100.000 inwoners. Als die waarde onder de 100 ligt, kan er versoepeld worden. Voor dierenparken gelden minder strenge regels dan voor attractieparken.

"Het is onbegrijpelijk dat een dierentuin bij gunstige cijfers niet met verplichte coronatests hoeft te werken, maar pretparken wel", vertelt Van den Kerkhof aan Looopings. "Een testverplichting bij pretparken werkt gewoon niet. Het zorgt voor een heleboel gedoe en bezoekers blijven weg."



Onzekerheid

Veel Duitse pretparken verkeren nog in onzekerheid over een mogelijke openingsdatum. Hier en daar zijn al wel regionale besluiten genomen. Zo zijn de attractieparken in deelstaat Nedersaksen, waaronder Heide Park en Serengeti-Park, open met toegangstests.



Europa-Park start het nieuwe seizoen vandaag, ook met een verplichte test vooraf. De opening van het grootste attractiepark van Duitsland fungeert als een proefproject. Gisteren liet het nabijgelegen pretpark Tripsdrill weten ook wel interesse te hebben in zo'n pilot.



Perspectief

Hansa-Park is van plan open te gaan op vrijdag 18 juni, al zijn de precieze voorwaarden nog onduidelijk. De parken in Noordrijn-Westfalen, waaronder Movie Park Germany en Phantasialand, klagen ondertussen over een gebrek aan perspectief. Zij zien nog helemaal geen licht aan het eind van de tunnel.



Die ogenschijnlijke willekeur zorgt bij veel bedrijven voor een hoop frustratie. Plopsa neemt nu het heft in eigen hand met een rechtszaak tegen de overheid. Men hoopt bij de rechter te kunnen afdwingen dat Holiday Park niet met toegangstests hoeft te werken. "We hopen binnen twee weken duidelijkheid te krijgen", aldus Van den Kerkhof.