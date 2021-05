Efteling

Efteling vervangt pizza's door churros bij Baron 1898

De Efteling heeft het assortiment van het horecapunt bij Baron 1898 aangepast. Bij 't Melkhuysje, gelegen onder de 30 meter hoge liftheuvel van de achtbaan, zijn voortaan churros te koop. De zoete gefrituurde deegstengels kwamen in plaats van pizza's.



Tijdens de coronasluiting kreeg 't Melkhuysje een andere opzet. Op het menu staan voortaan churros in verschillende smaken. De standaardvariant met kaneelsuiker kost 4 euro. Voor de toevoeging van slagroom betalen bezoekers 55 eurocent.

Andere toppings - Nutella, karamelsaus en warme witte chocolade - kosten 75 eurocent per stuk. Verder introduceert de Efteling de Goudstaafspecial, met karamelsaus, warme witte chocolade en gouden musketspikkels, voor 5,50 euro.



Souvenirbeker

Ook de milkshakes werden vernieuwd. Die zijn er in de smaken vanille, aardbei en chocolade. Daarnaast is er een wisselende seizoenssmaak, op dit moment ananas. De shakes op basis van softijs kosten 3 euro in een normale beker en 4,50 euro in een souvenirbeker van Baron 1898.



Het thema van 't Melkhuysje hangt samen met de goudmijn van Baron 1898: mijnwerkers moesten vroeger melk drinken om stof en roet uit het lichaam te krijgen. Ook de nieuwe churros sluiten volgens de Efteling aan bij het mijnthema. Die worden namelijk "als goudstaven in een mijnkarretje geserveerd", zo laat het park weten.