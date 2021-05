Julianatoren

Domper op feestvreugde: Julianatoren dicht vanwege stroomstoring

De heropening van Julianatoren in Apeldoorn is vandaag niet vlekkeloos verlopen. Het kinderpretpark mocht woensdagochtend weer open na een maandenlange coronasluiting, maar bezoekers kwamen rond 15.15 uur voor een onaangename verrassing te staan: de stroom viel uit.



Daardoor kwamen alle attracties stil te staan, vertelt directeur Jeroen Buter aan Looopings. "We hebben de attracties moeten evacueren", zegt hij.

Een geluk bij een ongeluk was dat de trein van de achtbaan zich niet op het hoogste punt bevond. "We konden de mensen daar met behulp van een steiger laten uitstappen." In het reuzenrad was slechts één gondel gevuld. "En zij zaten nog beneden, dus dat ging ook goed."



Kabelbaan

De kabelbaan en de helikopters bleken lastiger te ontruimen. Uiteindelijk is iedereen veilig met beide benen op de grond beland. Omdat niet duidelijk was wanneer de storing verholpen zou worden, heeft het park de poorten gesloten.



Aanwezige bezoekers hebben van Julianatoren een vrijkaartje ontvangen om later nog eens terug te komen. "We konden niet eens softijsjes uitdelen, want zonder stroom kunnen we niets." De oorzaak van de storing is nog niet bekend. "Maar we zagen al wel dat onze buren er ook last van hadden."