Toverland-oprichter ziet Harry Potter-attractie wel zitten: 'Als ik het geld had gehad, had ik het gedaan'

Jean Gelissen sr., de eigenaar van Toverland, zou dolgraag een attractie rond Harry Potter aan zijn park toevoegen. Dat vertelt hij in een interview. Gelissen is idolaat van Harry Potter and the Forbidden Journey, een simulatordarkride in de verschillende parken van Universal.



"Als ik het geld had gehad voor Harry Potter, dan had ik dat absoluut gedaan", zegt de ondernemer in de Toverland-podcast Betoverd. De wereld van Harry Potter past volgens hem goed bij het Limburgse park. "Als je dat soort karakters kan bemachtigen, dan zou ik niet weten waarom we dat niet zouden doen. Dat mag van mij wel."

De Toverland-oprichter staat dan ook open voor het aankopen van externe merken: intellectual property, oftewel IP. "Ik ben heel erg trots op wat we allemaal zelf ontwikkelen, maar als je geladen IP kan aantrekken en meteen drommen bezoekers voor de deur hebt, dat is ook wat waard natuurlijk. Ik ben daar niet afkerig van, nee."



Utopie

Dus Toverland is binnenkort een Harry Potter-attractie rijker? Zo ver zal het voorlopig niet komen, denkt Gelissen. Dergelijke merknamen zijn immers gigantisch duur. "Zo'n investering, dat is voor Toverland nog heel ver weg. Dat is een utopie."



De eigenaar werd ook gevraagd naar zijn toekomstvisie voor Toverland: hoe ligt het park er over twintig jaar bij, in 2041? "Dan staan er zeker één of twee hotels en dan zijn we een grote darkride verder, hoop ik." Gelissen sr. droomt van "een grote belevingsattractie". De details ontbreken nog.



125 hectare

Er is voor de komende decennia maar liefst 125 hectare grond beschikbaar. "Dat is echt heel veel. Dat moet nog allemaal ontwikkeld worden. Dat krijgen zelfs Jean jr. en zijn zoon nog niet vol, denk ik."



Toverland lanceerde de podcastserie Betoverd ter ere van het twintigjarig bestaan van het attractiepark. De presentatie is in handen van Maurice de Zeeuw, die ook achter de opiniërende podcast ThemeTalk zit.