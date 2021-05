Attractiepark Toverland

Toverland schenkt nieuwe jubileumpin aan abonnementhouders

De trouwste bezoekers van Toverland worden verrast met een verjaardagscadeautje. Alle abonnementhouders van het Limburgse attractiepark ontvangen één dezer dagen een speciale jubileumpin, ter ere van het twintigjarig bestaan van het park.



De gratis pin toont vuurtoren Solaris uit entreegebied Port Laguna en een donkerblauw vaandel met het Toverland-logo. Het aandenken wordt tegelijk verstuurd met jubileummagazine Betoverd, dat binnenkort bij abonnementhouders op de deurmat valt.

Wie geen abonnement op Toverland heeft maar de pin wel wil hebben, kan terecht in souvenirwinkel Mundo Magica. Daar is het speldje verkrijgbaar voor 2,95 euro. Abonnees die extra exemplaren willen aanschaffen, krijgen 5 procent korting.



Onthuld

De verjaardag van Toverland gaat dit jaar niet ongemerkt voorbij. In het park zijn feestelijke vlaggetjes en vaandels opgehangen. Ook werd afgelopen week een jubileumplaquette onthuld als eerbetoon aan de directie.