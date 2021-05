Wildlands Adventure Zoo Emmen

Wildlands Emmen wil kaal entreeplein aanpassen: meer dieren en meer groen

Wildlands Adventure Zoo Emmen heeft plannen voor een grote opknapbeurt van het entreeplein. Nu oogt het zogeheten Kompasplein nog behoorlijk kaal, met een hoop bestrating en een kiosk in de vorm van een enorm kompas. Daar moet binnenkort verandering in komen.



Er werd een nieuwe opzet bedacht, met beplanting, terrasjes, waterpartijen én een dierenverblijf. "Zo worden gasten direct meegenomen in een andere belevingswereld, met speeltoestellen en direct zicht op apen en andere dieren", meldt de gemeente Emmen in een persbericht.

De renovatie gaat uiteraard een hoop geld kosten. "Vanwege de coronacrisis worden veel investeringen uitgesteld, maar de aanpak van de entree duldt geen verder uitstel", vindt de gemeente. Daarom wordt de provincie Drenthe om een bijdrage gevraagd.



Omzetstijging

Het is de bedoeling dat er 625.000 euro beschikbaar wordt gesteld voor het project. Wildlands denkt dat de aanpassingen een jaarlijkse omzetstijging van 160.000 euro kunnen opleveren.



"Het belang van Wildlands voor de gehele provincie Drenthe is groot, vanuit zowel economisch als maatschappelijk perspectief", benadrukt gedeputeerde Henk Brink. Wildlands heeft voor tientallen miljoenen euro's aan leningen uitstaan bij de gemeente. Daarom heeft het gemeentebestuur een flinke vinger in de pap bij belangrijke beslissingen die Wildlands neemt.



Topparken

De herinrichting van het Kompasplein zou in het voorjaar van 2022 afgerond moeten zijn. "Op deze manier is het park écht af en doet het in niets onder voor andere topparken in Nederland en zelfs in Europa", denkt de gemeente.