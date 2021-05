Efteling

Foto's: zo ligt de Efteling erbij na een sluiting van vijf maanden

Efteling-bezoekers konden vandaag op heel wat plekken nieuwe dingen ontdekken. Het attractiepark ging woensdagochtend weer open na een sluiting van meer dan vijf maanden. In de tussentijd hebben Efteling-medewerkers niet stilgezeten: er vonden opvallend veel werkzaamheden en aanpassingen plaats.



Tegenover Max & Moritz wordt bijvoorbeeld gebouwd aan de nieuwe horecalocatie Bäckerei Krümel, die komende winter af moet zijn. Het houten geraamte staat al volledig overeind. Een ander bouwterrein bevindt zich naast De Vliegende Hollander. Daar legt men de laatste hand aan speelbos Nest, dat later deze maand opengaat.

Omdat binnenlocaties in principe niet open mogen van het kabinet, zijn populaire attracties als Droomvlucht, Villa Volta, Vogel Rok en Carnaval Festival voorlopig dicht. Op het Ton van de Venplein en het Reizenrijkplein is dan ook weinig te beleven. Voor de ingang van Droomvlucht werd een terrasje neergezet. Parkshow Raveleijn gaat binnenkort weer van start.



Voorshow

Vanwege de nieuwe regel voor binnenattracties is de voorshow van Baron 1898 niet in gebruik. Bezoekers kunnen meteen doorlopen naar de trein. Bij De Vliegende Hollander wordt de wachtrij voor single riders nu gebruikt als de reguliere rij. Die komt direct uit in het station. Binnen moeten mondkapjes gedragen worden.



De souvenirkar op het Dwarrelplein werd omgedoopt tot D'n Blikvanger. Naast souvenirs zijn er nu ook fotokaarten verkrijgbaar. Een huisje in het Lavenlaar, Lal's Brouwhuys, werd de afgelopen maanden voorzien van een nieuwe tunnelingang met een gewijzigde constructie. Eén kant is open.



Indische Waterlelies

In het Sprookjesbos zijn drie overdekte sprookjes niet toegankelijk: De Indische Waterlelies, Het Meisje met de Zwavelstokjes en De Chinese Nachtegaal. Andere binnensprookjes, zoals Sneeuwwitje en Tafeltje Dek Je, kunnen wel open. Ook is het mogelijk om een vaartochtje te maken bij De Zes Zwanen.



Op het Herautenplein werd de Kleine Boodschap-kabouter opgeknapt. De herauten van het sprookje De Magische Klok ontbreken nog. Het huisje van Vrouw Holle, dat eind 2019 gesloopt werd, is nog niet opnieuw opgebouwd.



Monsieur Cannibale

Eén van de soepkommen van Monsieur Cannibale is vervangen door een blauwe kist. Het verwijderde bakje werd onlangs gespot op een opslagterrein. Bootjesmolen Polka Marina is tijdens de coronasluiting verdwenen. Bij de Piraña zijn enkele rotsen weggehaald. Die keren voorlopig niet terug omdat er momenteel geen geld voor is.



Twee stijlvolle nieuwe reclameborden promoten de horecagelegenheden op het Anton Pieckplein. In de wachtrij van Max & Moritz is de zogenaamde Boemknaller tijdelijk buiten gebruik. Het interactieve apparaat kon gebruikt worden om een watereffect te activeren. Op sommige toiletspiegels werd het silhouet van Carnaval Festival-clown Jokie geplakt, met daarbij de tekst "Zet vandaag je pretneus op!".



Spatschermen

Omdat de vorig jaar geïntroduceerde coronamaatregelen nog steeds van kracht zijn, staat de Efteling nog altijd vol met schotten, spatschermen, hekken en strepen. Wie plaatsneemt op een terras met bediening, wordt gevraagd om via een online formulier persoonlijke gegevens achter te laten. Die kunnen gebruikt worden voor contactonderzoek door de GGD.