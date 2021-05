Tierpark Berlin

IJsbeertje in Duitse dierentuin blijkt product van incest: 'Ernstige fout'

In een Duitse dierentuin is inteelt vastgesteld. De ouders van ijsbeertje Hertha, die in Tierpark Berlin woont, blijken broer en zus te zijn. "Deze ernstige fout is een zeer betreurenswaardige tegenslag voor het fokprogramma", reageert directeur Andreas Knieriem.



Hertha's moeder Tonja kwam in 2009 ter wereld in de dierentuin van Moskou en verhuisde in 2011 naar Berlijn. Jaren later is Tonja gekoppeld aan het mannetje Wolodja. Die blijkt nu dezelfde ouders te hebben.

De zaak kwam aan het rollen door een bioloog van de dierentuin van Moskou. Hij ontdekte tegenstrijdige informatie over Tonja's geboortedatum. Ze is verwisseld met een ijsbeer die twee dagen eerder het levenslicht zag. Een genetische analyse toonde vervolgens de verwantschap tussen Tonja en Wolodja aan.



Gevolgen

Voor Hertha, die in december 2018 werd geboren, heeft de ontdekking waarschijnlijk geen grote gevolgen. Incest leidt bij ijsberen doorgaans niet tot gezondsheidsproblemen. Om de bloedlijnen zuiver te houden, mag ze voorlopig echter niet voor nakomelingen zorgen. Ook moeder Tonja wordt uit het Europese fokprogramma gehaald.



"Het is nu van belang om van dergelijke fouten te leren en ons werk op alle gebieden nog beter wetenschappelijk te onderbouwen", aldus directeur Knieriem.



Beschuldigingen

Dierenactivisten waarschuwden in 2013 al dat Tonja en Wolodja mogelijk familie van elkaar waren, weten Duitse media. Tierpark Berlin wees die beschuldigingen destijds af. De activisten menen dat fokprogramma's met ijsberen sowieso geen goed idee zijn. Incest zou door de kleine genenpool wel vaker voorkomen. Ook ontwikkelen de dieren in gevangenschap eerder gedragsstoornissen.



Tonja en Hertha kunnen het goed met elkaar vinden en blijven daarom voorlopig in Tierpark Berlin wonen. Vader Wolodja verhuisde in 2019 naar Ouwehands Dierenpark.