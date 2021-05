Terra Mítica Benidorm

Spaans pretpark dit jaar slechts beperkt open na sluiting in 2020

Een groot pretpark in de Spaanse badplaats Benidorm gaat dit jaar slechts beperkt open. Attractiepark Terra Mítica koos ervoor om vanwege corona dicht te blijven in 2020. Dit jaar zijn bezoekers weer welkom, al is het grootste gedeelte van het park nog steeds niet toegankelijk.



Alleen de twee themagebieden Iberia en Las Islas worden opengesteld. Daar staan voornamelijk kinderattracties, waaronder botsauto's en carrousels. Ook wildwaterbaan Rápidos de Argos en thrillride La Cólera de Akiles zullen operationeel zijn.

Dat geldt niet voor de attracties in de drie parkdelen Egipto, Roma en Grecia, waaronder de achtbanen Alucinakis, Inferno en Titánide. Er staan wel enkele shows op het programma. De heropening van Terra Mítica vindt plaats op zaterdag 3 juli.