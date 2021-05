Nieuws

Italiaanse lobby blijkt succesvol: pretparken mogen eerder open

De acties van de Italiaanse pretparken hebben hun vruchten afgeworpen. Attractieparken in Italië kregen onlangs te horen dat ze pas op 1 juli open mochten, veel later dan andere sectoren. Vorige week kwamen mascottes en medewerkers samen in Rome om te protesteren tegen het overheidsbeleid.



Ook werd er een petitie gestart. De massale razernij had effect, want inmiddels is duidelijk dat de pretparken eerder open kunnen dan gepland. Bekende Italiaanse trekpleisters als Gardaland, Mirabilandia, Leolandia en Movieland openen nu op dinsdag 15 juni.

MagicLand wacht tot zaterdag 19 juni. Gardaland presenteert op 15 juni ook meteen het nieuwe Legoland Water Park, dat eigenlijk vorig jaar al af had moeten zijn. Mirabeach, het waterpark van Mirabilandia, opent wel pas op 1 juli.