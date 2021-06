Nieuws

Regels versoepeld: Belgische pretparken openen binnenattracties

Dankzij nieuwe versoepelingen mogen de Belgische attractieparken hun binnenlocaties heropenen. Vanaf vandaag kunnen pretparkbezoekers daar weer gebruikmaken van overdekte achtbanen, waterbanen en darkrides. Het dragen van mondkapjes blijft overal verplicht.



In Plopsaland De Panne gaan Mayaland en Het Bos van Plop open. De Koffiekopjes in het Prinsessia-kasteel zijn vanaf volgende week toegankelijk. Die locatie werd de afgelopen weken gebruikt als restaurant.

Bobbejaanland heropent Banana Battle, El Paso, Indiana River, Revolution en Kinderland. Simulator The Forbidden Caves en virtualreality-beleving Mount Mara zijn in coronatijd niet beschikbaar omwille van hygiëne. Er wordt daar gebruikgemaakt van 3D- en VR-brillen.



Dolfijnenshows

Bellewaerde Park kan Het Magische Huis van Houdini, Bengal Express, Huracan, de Indoor Speelruimte, het Lemureneiland en het 4D-theater openstellen. Boudewijn Seapark mag weer dolfijnenshows geven.



Walibi Belgium lag vorige maand onder vuur toen bleek dat enkele binnenattracties tijdelijk open waren, zonder toestemming van de overheid. Nu kunnen Challenge of Tutankhamon, Popcorn Revenge, Le Palais du Génie en de 4D Cinema weer legaal open.



Waterpark

De versoepelde coronaregels betekenen ook goed nieuws voor zwembaden bij de Belgische pretparken. Zo zijn Aqualibi bij Walibi Belgium, Plopsaqua bij Plopsaland De Panne en Bellewaerde Aquapark bij Bellewaerde Park vanaf vandaag weer volledig toegankelijk.



Verder werd het gloednieuwe waterpark Plopsaqua Landen-Hannuit - het eerste losstaande zwemparadijs van de Plopsa Group - officieel geopend, maanden later dan de bedoeling was.