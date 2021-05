Attractiepark Toverland

Met deze namen mag je de komende weken gratis naar Toverland

Het twintigjarig jubileum van Toverland wordt gevierd met een speciale actie. De komende weken krijgen sommige bezoekers gratis toegang. Het Limburgse attractiepark heeft een lijst met toepasselijke Toverland-namen samengesteld. Wie dezelfde naam draagt, mag zonder te betalen naar binnen.



De twintig uitgekozen namen zijn Toos, Karolien, Ivy, Arthur, Maximus, Troy, Boreas, Markus, Morrel, Rudy, Merlijn, Djinn, Molly, Rosa, Uli, Jean, Medina, Oscar, Morgana en Avalon. Het zijn voornamelijk verwijzingen naar Toverland-personages en -attracties.

Jean is de voornaam van zowel algemeen directeur Jean Gelissen jr. als zijn vader, eigenaar en oprichter Jean Gelissen sr. De actie geldt alleen voor voornamen, benadrukt Toverland. Bovendien moeten namen exact zo gespeld zijn als het park aangeeft. Het tonen van een identiteitsbewijs is verplicht.



Reservering

Op de dag dat Toverland weer opengaat, woensdag 19 mei, bestaat het pretpark exact twintig jaar. De namenactie loopt tot en met woensdag 30 juni. Wie er gebruik van wil maken, kan zich melden bij de Gastenservice. Er moet wel vooraf een online reservering gemaakt worden voor een parkbezoek.



Overigens krijgen bezoekers op hun verjaardag altijd gratis toegang tot het park, ook op vertoon van een identiteitsbewijs. Daarvoor kunnen ze in de online ticketshop van Toverland een verjaardagsticket van 0 euro selecteren.