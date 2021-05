Europa-Park

Europa-Park komt belofte niet na: entreeprijs gaat toch omhoog in 2021

De bewering van Europa-Park dat de entreeprijs in 2021 niet verhoogd wordt, blijkt niet te kloppen. Het Duitse attractiepark gooit de toegangsprijs wel degelijk omhoog. Vanaf dit jaar werkt Europa-Park met twee verschillende tarieven: voor het hoogseizoen en het laagseizoen.



Hoogseizoentickets, geldig van 17 juli tot en met 13 september en van 9 oktober tot en met 7 november, gaan 60 euro per dag kosten. Voor laagseizoentickets, geldig op alle andere dagen, betalen bezoekers 55 euro. Dat is hetzelfde bedrag als in 2020.

Vorig jaar beweerde Europa-Park nog dat de tarieven gelijk zouden blijven. "De reden is dat wij een prijsverhoging gezien de huidige omstandigheden ongepast vinden", zei een woordvoerder. "Bezoekers kunnen er daarom op rekenen dat de prijzen gelijk blijven in 2021."



Excuus

Nu blijkt dat bezoekers in de zomermaanden toch 5 euro meer kwijt zijn dan vorig jaar. Hoe legt Europa-Park die plotselinge ommezwaai uit? "We introduceren een nieuw prijssysteem, waarbij de basisprijs van 2021 niet stijgt ten opzichte van 2020", luidt het excuus. "De hogere entreeprijs geldt alleen in bepaalde periodes van het seizoen."



Volgens Europa-Park was de verandering noodzakelijk. "Vanwege de beperkte capaciteit moeten de bezoekersaantallen beter verdeeld worden over het volledige seizoen. Op deze manier worden dagen die eerder minder populair waren aantrekkelijker om te bezoeken."



Abonnementen

Het pretpark in Zuid-Duitsland gaat weer open op vrijdag 21 mei. De verkoop van abonnementen is vanwege de coronacrisis tijdelijk stopgezet. Parkeren kost 7 euro per dag. Er zijn ook vip-parkeerplekken beschikbaar voor 20 euro, dichtbij de hoofdingang.