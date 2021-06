Skara Sommarland

Opzienbarende tv-commercial voor nieuwe attractie in Zweeds pretpark

Een Zweeds pretpark presenteert een bijzondere tv-commercial voor een spectaculaire nieuwe attractie. Skara Sommarland opent dit jaar de thrillride Snake: een dubbele slingerende arm met een gondel die over de kop vliegt. In 2019 stond de attractie nog in zusterpark Gröna Lund, gelegen in de hoofdstad Stockholm.



De reclamespot speelt in op de verhuizing. "Na een jaar vol chaos kiest dit oude wezen voor een nieuw nest", klinkt het. Ondertussen is te zien hoe een enorme zwarte slang terreur zaait in de omgeving.

"Je gaat het in je broek doen", garandeert de voice-over. Eigenlijk was Skara Sommarland van plan om Snake vorig jaar al te openen. Door de coronacrisis bleven Zweedse attractieparken echter noodgedwongen dicht in 2020.



Funtime

Snake is 40 meter hoog. De topsnelheid bedraagt 80 kilometer per uur. Het gaat om een attractie van het type chaos pendle, gebouwd door fabrikant Funtime. Op 5 juni gaat het park weer open.