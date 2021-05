Walibi Holland

Video: Walibi Holland presenteert vernieuwd themagebied Exotic

Walibi Holland heeft afgelopen winter het themagebied Exotic opgeknapt. Eén dag voor de langverwachte heropening laat het pretpark het eindresultaat zien. In een YouTube-video komen de aanpassingen bij suspended coaster Condor, wildwaterbaan El Rio Grande, kinderbotsauto's Mini Taxi's en hoedenmolen Los Sombreros voorbij.



Het nieuwe thema werd ontworpen door de Leisure Expert Group en gerealiseerd door decoratiebedrijf Jora Vision. Walibi is al enkele jaren op de festivaltoer: directrice Mascha van Till stelde zich in 2018 als doel om van haar attractiepark een soort festivalterrein te maken.

Dat festivalstijltje - met felle kleuren, graffiti en opvallende objecten - komt ook terug bij de attracties in Exotic. Achtbaan Condor kreeg bovendien nieuwe treinen van fabrikant Vekoma, die moeten zorgen voor meer comfort.



Disco-effect

Verder werd het uiterlijk van horecacomplex Haciënda aangepakt, net als in 2014. Op de toiletruimtes is een disco-effect geïnstalleerd. De botsauto's Tequila Taxi's, ook gelegen in Exotic, werden vorig jaar al vernieuwd.



In de video, gepresenteerd door Walibi-entertainer Kevin Kouwenhoven, wordt ook de nieuwe mascotte van het park voor het eerst volledig getoond. De kangoeroe oogt hetzelfde als de nieuwe mascotte van de Walibi-parken in België en Frankrijk, maar dan met de toevoeging van een een jasje, een broek en schoenen.