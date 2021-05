Walibi Holland

Walibi Holland vindt oplossing voor openen van achtbaan Xpress

Walibi Holland heeft een manier gevonden om de achtbaan Xpress: Platform 13 te openen. Het was nog even spannend of de attractie operationeel zou zijn bij de heropening van het pretpark op vrijdag. Binnenlocaties moeten immers gesloten blijven.



De wachtrij en het station van Xpress zijn volledig overdekt. Walibi zegt de rollercoaster toch in te kunnen zetten dankzij het digitale reserveringssyteem Fast Lane. "Met behulp van de virtuele wachtrij kunnen onze gasten buiten wachten in plaats van binnen", reageert een woordvoerster.

De overdekte wandeltocht naar het station toe wordt gezien als "een noodzakelijke doorlooplocatie". Alleen draaiend huis Merlin's Magic Castle en virtualreality-beleving NeuroGen gaan niet open. NeuroGen was vorig jaar ook al dicht, omdat het gebruik van VR-brillen in coronatijd lastig te combineren is met de strenge hygiƫne-eisen.



Entreeprijs

De coronaregel voor binnenlocaties geldt vooralsnog tot 9 juni. Walibi Holland opent de poorten op vrijdag 21 mei. Dan is ook het vernieuwde themagebied Exotic toegankelijk. De online entreeprijs varieert tussen 29 en 38 euro per dag, afhankelijk van de verwachte drukte.