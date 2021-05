Attractiepark Toverland

Toverland heropent met achttien attracties: entreeprijs blijft gelijk

Toverland heeft bekendgemaakt welke attracties open kunnen bij de seizoensstart op woensdag 19 mei. Dat zijn er in totaal achttien, waaronder vier achtbanen en twee waterbanen. Het kabinet eist dat binnenattracties voorlopig gesloten blijven. De twee overdekte themagebieden Wunderwald en Land van Toos zijn dus in principe niet toegankelijk.



Waterbaan Expedition Zork en bobsleebaan Maximus' Blitz Bahn gaan wel open. De ingang van die attracties bevindt zich in de Wunderwald-hal. Toverland zorgt in beide gevallen voor een nieuwe buitenwachtrij. "De bezoekers komen dus alleen in de hal om in en uit te stappen", legt een woordvoerster uit.

Ook bij achtbaan Fenix is een nieuwe buitenwachtrij aangelegd, zodat de binnenwachtrij overgeslagen kan worden. Bezoekers betreden het stationsgebouw tijdelijk via een deur in de buurt van de remmen.



Djengu River

Ook open vanaf woensdag: Merlin's Quest, Dwervelwind, Waku Waku, Coco Bolo, Tolly Molly, Djengu River, Booster Bike, Exploria Magica, Paarden van Ithaka, Scorpios, Troy, Arthur's Tournament Training, Fort Boreas, het Kletterparcours en het Dwaalhof.



Wel buiten gebruik zijn de attracties Toos-Express, Villa Fiasko, Wirbelbaum, Alpenrutsche, Djinn, Drakenslangen, Theekopjes, Toverhuis, Karussell, Truukjes, Vliegend Tapijt, Klimhoed, Klokhuis en Kletterabenteuer.



Entreeprijs

Hoewel een aanzienlijk deel van het park afgesloten zal zijn, blijft de toegangsprijs van Toverland gelijk. "We vinden dat we deze entreeprijs ook waard zijn met alleen de buitenattracties", aldus de voorlichtster. Het Limburgse attractiepark hanteert wisselende tarieven, afhankelijk van de bezoekdag. De entreeprijs varieert dit jaar tussen 31 en 36 euro. Online wordt tot 7 euro korting gegeven.