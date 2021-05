Disneyland Paris

Disneyland Paris ontmantelt entree Buffalo Bill's Wild West Show

Disneyland Paris is begonnen met het ontmantelen van de ingang van de Buffalo Bill's Wild West Show. De beroemde voorstelling in uitgaansgebied Disney Village werd in maart vorig jaar voor het laatst opgevoerd. Het lot van de productie bleef lang onduidelijk.



Sinds afgelopen najaar is zeker dat de show niet meer terugkeert, ook niet na de coronacrisis. Daarmee is na 28 jaar een definitief einde gekomen aan de langstlopende show van Disneyland Paris.

Deze maand verdween het logo van de gevel. Ook een gigantisch beeld van Mickey Mouse, verkleed als cowboy, is verwijderd. Fansite DLP Report laat zien hoe het gevaarte wordt afgevoerd op een vrachtwagen.



Renovatieplan

Disney heeft nog niet bekendgemaakt wat er met de locatie van Buffalo Bill's Wild West Show gaat gebeuren. Wel wordt achter de schermen al jaren gewerkt aan een omvangrijk renovatieplan voor Disney Village.



De Disney-parken gaan over een maand weer open, op donderdag 17 juni.