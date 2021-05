Europa-Park

Europa-Park mag vrijdag weer open, maar wel met toegangstests

Europa-Park heeft goed nieuws: aanstaande vrijdag - 21 mei - gaat het grootste attractiepark van Duitsland weer open. Officieel moeten Duitse pretparken nog gesloten blijven, maar Europa-Park heeft een uitzonderingspositie dankzij een samenwerking met de overheid.



Het park wordt gebruikt als een zogeheten modelproject van het ministerie van Sociale Zaken, in samenwerking met de Universiteit van Freiburg. Er zal gewerkt worden met toegangstests: bezoekers van 6 jaar en ouder moeten een negatieve uitslag van een coronatest laten zien, of een goedgekeurd vaccinatiebewijs.

Men accepteert alleen officiële PCR-testresultaten van maximaal 24 uur oud, in combinatie met een identiteitsbewijs. Het is de bedoeling dat bezoekers zich elders laten testen. "Voor zeer uitzonderlijke gevallen is er ter plaatse een gering aantal testopties beschikbaar, maar afhankelijk van de drukte kunnen de wachttijden extreem lang zijn", waarschuwt Europa-Park. Buitenlanders betalen voor een test een toeslag van 22,90 euro.



Pinksterweekend

Een eis voor de heropening was dat het aantal coronabesmettingen in het district Ortenau zeven dagen lang laag genoeg zou zijn. Dat blijkt nu inderdaad het geval, waardoor de openingsplannen voor het pinksterweekend doorgezet kunnen worden. Er wordt in eerste instantie gewerkt met een zeer beperkte capaciteit.



Waterwereld Rulantica blijft nog even dicht. VR-attractie Yullbe gaat wel open, net als de themahotels inclusief restaurants en bars, de Europa-Park-camping en het Camp Resort. Het dragen van een medisch mond- en neusmasker is verplicht in overdekte ruimtes, wachtrijen en attracties.



Phantasialand

Het Zuid-Duitse pretpark is al dicht sinds 2 november vorig jaar. Concurrenten als Phantasialand, Movie Park Germany en Holiday Park hebben nog geen zicht op een openingsdatum. Naast Europa-Park, gelegen in Baden-Württemberg, zijn ook verschillende attractieparken in de deelstaat Nedersaksen toegankelijk. Zij profiteren van afwijkende regionale wetgeving.