Efteling

Meer dan 100 euro aan compensatie voor abonnementhouders Efteling

De Efteling heeft abonnementhouders gecompenseerd voor de sluiting van de afgelopen maanden. Het attractiepark was 155 dagen dicht, waardoor abonnees hun pasje niet konden gebruiken. Zij ontvangen - net als bij de sluiting van vorig jaar - een bedrag dat ze in het het park kunnen besteden.



Bij abonnementhouders met een parkeerabonnement bedraagt de compensatie meer dan 100 euro per persoon. Wie per maand betaalt, ontvangt een tegoed van bijna 110 euro. Trouwe bezoekers met een jaarbetaling ontvangen ruim 100 euro.

Abonnees zonder parkeerabonnement worden gecompenseerd met zo'n 92 euro bij een maandbetaling en ruim 84 euro als ze per jaar betalen. Het tegoed is drie jaar geldig, ook na het verlopen van een pasje.



Verlengen

"Je kunt het tegoed op bijna alle locaties in de Efteling gebruiken", staat in een mail aan abonnementhouders. "Zo kun je er tickets, eten, drinken of souvenirs mee kopen." Het bedrag kan ook ingezet worden voor het verlengen of kopen van een jaarabonnement bij de Gastenservice.



De prijzen van een Efteling-abonnement zijn dit jaar niet verhoogd ten opzichte van 2020. Vorige maand werd bekend dat het park in coronatijd zo'n 30.000 abonnementhouders is kwijtgeraakt. "We hopen natuurlijk dat onze fans straks weer massaal een abonnement nemen, want daar zijn we ontzettend mee geholpen", reageerde een woordvoerder.