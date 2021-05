Avonturenboerderij Molenwaard

Mega-insecten strijken neer in Avonturenboerderij Molenwaard

Het educatieve pretpark Avonturenboerderij Molenwaard staat de komende weken in het teken van insecten. Bezoekers komen tijdens een wandeling door het park enorme animatronics tegen van bijvoorbeeld vlinders, kevers, rupsen en wespen.



De metershoge figuren kunnen bewegen en maken geluid. Op bordjes naast de insecten staan feitjes en weetjes over de soort. Afgelopen najaar waren de tientallen kriebelbeestjes al te vinden in de Arnhemse dierentuin Burgers' Zoo.

Het evenement in Avonturenboerderij Molenwaard, dat 'GiGaGrote Insecten op de Boerderij' wordt genoemd, duurt tot eind juni. In de weekenden is er ook een quiz over insecten met de personages Miro en Kreek.