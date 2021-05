PortAventura World

Bouw van nieuw voetbalrestaurant gestart in PortAventura World

PortAventura World is begonnen met de bouw van een nieuw voetbalrestaurant. Vorig jaar kondigde het pretparkresort in Salou een samenwerking aan met de Spaanse voetbalcompetitie LaLiga. Het themarestaurant vormt de eerste stap, die zo'n 10 miljoen euro kost.



Ook wordt er een mobiel spel ontwikkeld onder de noemer The Beat Challenge. De eetgelegenheid komt te liggen in de buurt van het entreeplein van PortAventura World, bij de ingangen van de drie parken PortAventura Park, Ferrari Land en Caribe Aquatic Park.

De horecalocatie, die wordt omschreven als "een innovatief restaurant waar sport een nieuwe dimensie krijgt", gaat TwentyNine's heten. Dat is een verwijzing naar 1929, het startjaar van LaLiga. PortAventura heeft niet het alleenrecht op het concept: er wordt ook gewerkt aan een TwentyNine's-vestiging in de stad Barcelona.



Attractie

Waarschijnlijk gaat het restaurant in oktober open. Met het LaLiga-project hoopt PortAventura meer jongeren te trekken, zo liet de directie afgelopen zomer weten. Het is de bedoeling om uiteindelijk ook een LaLiga-attractie en zelfs een LaLiga-themagebied uit de grond te stampen.



De aankondiging van het initiatief kon vorig jaar rekenen op heel veel kritiek. Op social media werd PortAventura overladen met zeer negatieve commentaren. "Hiermee wordt de essentie van het resort in de prullenbak gesmeten", was een exemplarische reactie. "Jullie maken het park kapot met deze rotzooi", zei een ander.