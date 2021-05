Nieuws

Versoepelingen gaan door: dit zijn de openingsdata van de Nederlandse attractie- en dierenparken

De versoepelingen die zijn aangekondigd voor de pretparksector kunnen doorgaan. Daarvoor zijn de coronacijfers gunstig genoeg, vindt het kabinet. Attractie- en dierenparken mogen op woensdag 19 mei eindelijk weer open, met uitzondering van de binnenattracties.



De Nederlandse pretparken moesten half december 2020 sluiten vanwege het opnieuw oplaaiende coronavirus. Niemand kon toen nog vermoeden dat de onderbreking maar liefst vijf maanden zou gaan duren: veel langer dan de allereerste coronasluiting. Sommige parken, waaronder Walibi Holland en Avonturenpark Hellendoorn, eindigden het seizoen eind oktober. Zij zijn dus al zes en een halve maand dicht.

Niet alle parken gaan woensdag meteen open. Wel open vanaf 19 mei zijn bijvoorbeeld de Efteling, Artis, Safaripark Beekse Bergen, Burgers' Zoo, Wildlands Adventure Zoo Emmen, DierenPark Amersfoort, Toverland, Madurodam, Julianatoren, GaiaZOO, Avifauna, ZooParc Overloon, Dierenrijk, Mondo Verde, BillyBird Park Hemelrijk, AquaZoo Leeuwarden, Attractiepark de Waarbeek, Sprookjesbos Valkenburg en Mini Mundi.



Abonnementhouders

Ouwehands Dierenpark Rhenen volgt op 20 mei, al mogen abonnementhouders al op 19 mei naar binnen. Apenheul opent de poorten op 21 mei, na twee exclusieve dagen voor abonnees. Ook Diergaarde Blijdorp gaat op 19 mei in eerste instantie alleen open voor abonnementhouders. Vanaf 25 mei wil men ook reguliere bezoekers toelaten.



Walibi Holland, Drouwenerzand, Dinoland Zwolle, Amusementspark Tivoli en Pretpark de Valkenier hebben aangekondigd weer open te gaan op 21 mei. Duinrell, Attractiepark Slagharen, Avonturenpark Hellendoorn, Drievliet en Verkeers- en Attractiepark Duinen Zathe wachten tot 22 mei. Slechts enkele parken verlagen hun entreeprijs vanwege de gesloten binnenattracties.



Madame Tussauds

Overdekte dagattracties, waaronder Plopsa Indoor Coevorden, Madame Tussauds Amsterdam, The Amsterdam Dungeon, Sea Life Scheveningen, de Heineken Experience en This is Holland, kunnen nog niet open. Verder zijn er parken die wel open mogen, maar er zelf voor kiezen om voorlopig gesloten te blijven. Dat geldt in ieder geval voor het Dolfinarium en DippieDoe.



De term 'buitenlocatie' blijkt voor veel parken een breed begrip. Zo classificeert de Efteling de achtbanen Baron 1898 en De Vliegende Hollander als buitenattracties. Hoewel een aanzienlijk deel van de rit zich daar binnen bevindt, gaan die attracties naar alle waarschijnlijkheid wel open.



Toegangstests

Over toiletten en souvenirwinkels bestaat geen twijfel: die mogen overal open. Het dragen van een mondkapje is daar verplicht. De parken hoeven voorlopig niet te werken met toegangstests. Mogelijk worden die later wel ingevoerd bij de overdekte dagattracties, al hopen zij vurig van niet.