Wildlands Adventure Zoo Emmen

Wildlands Emmen presenteert nieuwe diersoort bij heropening

De heropening van Wildlands Adventure Zoo Emmen gaat gepaard met de introductie van een nieuwe diersoort. Vanaf woensdag kunnen bezoekers van de Drentse dierentuin voor het eerst vicuña's bekijken: kleine Zuid-Amerikaanse kameelachtigen.



Ze zijn te vinden in het woestijngebied in themadeel Serenga. Toen de vicuña's eerder deze maand voor het eerst naar buiten mochten, werden ze verwelkomd door vier spelers van voetbalclub FC Emmen, afkomstig uit Peru.

De vicuña staat op de Peruaanse vlag. "Ze betekenen veel voor ons", vertelt middenvelder Sergio Peña in een video. Het wandelpad bij de nieuwe dieren is vormgegeven als een ontspoorde trein. Eerder liepen er struisvogels. Aan de andere kant van de trein leven kamelen.



Vijf maanden

Wildlands was meer dan vijf maanden gesloten vanwege de coronacrisis. Bij de heropening moeten veel binnenlocaties dicht blijven, waaronder de grote tropische kas Rimbula. Om die reden krijgen alle dagbezoekers een tegoedbon van 5 euro die ze in het park kunnen besteden.