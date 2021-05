Attractiepark Toverland

Oude zweefmolen Toverland duikt op in Engeland, inclusief mascottes

Bezoekers van een pretpark in Engeland kunnen de mascottes uit Toverland bewonderen. Een oude zweefmolen uit het Limburgse attractiepark blijkt tegenwoordig zijn rondjes te draaien in Ocean Beach Pleasure Park, gelegen in kustplaats South Shields. De Toverland-mascottes staan er nog steeds op.



Vanwege technische problemen besloot Toverland in 2015 afscheid te nemen van de klassieke zweefmolen in het overdekte themagebied Land van Toos. De molen stond destijds voor 85.000 euro te koop op een website voor tweedehands attracties.

Nu weten we waar het gevaarte terecht is gekomen. In Ocean Beach Pleasure Park heeft men niet de moeite genomen om het uiterlijk van de attractie aan te passen. Vandaag de dag prijken op de molen nog steeds de Toverland-karakters Toos Toverhoed, heks Hocus Pocus, tovenaar Sim Sa La Buik en huiszwijntje Morrel.



Vervanger

Wel werd de naam gewijzigd van Sim Sa La Swing in Waveswinger. In het Engelse pretpark staan verder voornamelijk kermisattracties. Op de oude plek van de zweefmolen in Toverland opende eind 2015 de vervanger Djinn, een nieuwe zweefmolen van een andere fabrikant.