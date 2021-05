Attractiepark DippieDoe

Pretpark DippieDoe blijft dicht: 'Het voelt nog niet goed genoeg'

De poorten van het Brabantse pretpark DippieDoe blijven nog even gesloten. Het park kiest er zelf voor om voorlopig geen bezoekers te verwelkomen, ook wanneer de aangekondigde versoepelingen van het kabinet doorgaan.



Nederlandse pretparken en dierentuinen mogen waarschijnlijk woensdag 19 mei weer open. Maar, zo laat DippieDoe weten: "Het voelt voor ons nog niet goed genoeg om nu al de deuren te openen ondanks dat we dat graag zouden willen."

De directie maakt zich naar eigen zeggen zorgen over de besmettingscijfers. "In verband met de druk op de zorg, de hoge coronacijfers en de onzekerheid die dit met zich meebrengt, hebben we besloten om onze deuren nog even dicht te houden."



Schuilplaats

Wat ook meespeelt, is dat overdekte locaties gesloten moeten blijven. "Wij mogen onze bezoekers niet in de binnenlocaties ontvangen en als het regent kunnen we dus geen grote schuilplaats bieden." Het management hoopt nu op een heropening in juni.