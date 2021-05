Attractiepark Toverland

Toverland-eigenaar vreest pauzeknop kabinet: 'Dan sta je klaar met honderden mensen en volle koelingen'

Jean Gelissen, de eigenaar van Toverland, is er nog niet helemaal gerust op dat zijn attractiepark volgende week open kan. Het kabinet heeft aangekondigd dat Nederlandse pretparken en dierentuinen op 19 mei weer open mogen, maar alleen als het aantal nieuwe ziekenhuisopnames flink is gedaald.



Gebeurt dat niet, dan gaan de versoepelingen niet door. Demissionair premier Mark Rutte sprak tijdens zijn persconferentie over "een positief besluit met een veiligheidsklep". "Want mocht het onverhoopt toch tegenvallen, dan zullen we alsnog op de pauzeknop drukken."

Gelissen houdt zijn hart vast. Hij hoopt op een heropening "zonder pauzeknop", schrijft hij op LinkedIn. "Want wat klaarblijkelijk zo simpel lijkt, zorgt toch voor heel wat hoofdbrekens. Het kan zo maar zijn dat ze hem induwen ook nog en dan sta je klaar met honderden mensen en de koelingen vol..."



Polderen

De Toverland-baas, die zichzelf omschrijft als "een ondernemer die al negen maanden niet heeft mogen ondernemen", noemt het "polderen ten top. "Het zal wel zo moeten." Gelissen geeft de politiek nog een veeg uit de pan. "Hadden ze maar wat meer notie van wat er werkelijk speelt op de werkvloer... Tjonge jonge!"



Woensdag 19 mei 2021 is een bijzondere dag voor Toverland: het attractiepark bestaat dan precies twintig jaar. "Hopelijk vanaf 19 mei nooit meer dicht", aldus Gelissen. Hij haalt zijn neus op voor de langdurige coronasluiting, die half december 2020 begon. "Daar zijn we niet voor begonnen twintig jaar geleden."



Statisch

Afgelopen zomer liet de eigenaar al weten dat hij klaar is met anderhalve meter afstand houden in de openlucht. Hij pleitte toen voor "meer ruimte, dus in de buitenlucht zo snel mogelijk verantwoord weg van die statische anderhalve meter".