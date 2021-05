Europa-Park verandert naam van Colonial Food Station na ophef

Europa-Park

Eén van de restaurants in Europa-Park krijgt een nieuwe naam. Het Colonial Food Station, te vinden in het Afrikaanse themagebied Abenteuerland, wordt voortaan Adventure Food Station genoemd. Vorig jaar ontstond nog veel commotie over de horecalocatie, omdat het Duitse attractiepark het omstreden koloniale verleden van Europese landen ermee zou verheerlijken.



Een Twitter-bericht waarin geklaagd werd over het Colonial Food Station en de naastgelegen boottocht Dschungel-Floßfahrt leverde afgelopen zomer meer dan tienduizend likes op. "In 2020 zijn er kennelijk nog steeds mensen die niet begrijpen dat dit thema niet vermakelijk of grappig is", luidde de boodschap.

Nu grijpt Europa-Park in. Op de website van het pretpark valt te lezen dat voortaan de term Adventure Food Station gehanteerd wordt. Of er meer wijzigingen worden doorgevoerd in Abenteuerland, is afwachten. Vorig jaar beloofde het park dat "opzettelijk overdreven clichés" in controversiële oude attracties "heroverwogen" zouden worden.