Walibi Holland

Video: Walibi installeert disco-effect in toiletruimte

Bezoekers van Walibi Holland kunnen vanaf nu uit hun dak gaan op het toilet. Aan één van de toiletruimtes in het pretpark is een disco-effect toegevoegd. Een grote rode knop activeert feestmuziek en felle lampen.



De feest-wc's bevinden zich in horecacomplex Haciënda, gelegen in het vernieuwde themagebied Exotic. Bij de ingang is de ludieke tekst "The plees to be" zichtbaar.

Op het mannentoilet klinkt een deel van de bekende Snollebollekes-hit Links Rechts. Bij de vrouwen wordt het carnavalsnummer Zo Dronken van Lamme Frans ten gehore gebracht. Een YouTube-video brengt het nieuwe effect in beeld.



Condor

Het Walibi-seizoen barstte vandaag los, ruim anderhalve maand later dan gepland vanwege de coronamaatregelen. Haciënda en de omliggende attracties Condor, Los Sombreros en El Rio Grande zijn de afgelopen maanden opgeknapt.