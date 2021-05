Attractiepark Toverland

Toverland brengt gratis jubileummagazine uit

Toverland brengt een speciaal magazine uit om het twintigjarig jubileum te vieren. Alle bezoekers kunnen de komende tijd de gratis glossy Betoverd mee naar huis nemen. Het blad wordt ook verstuurd aan abonnementhouders van het attractiepark.



In het 52 pagina's tellende jubileummagazine komen onder meer eigenaar Jean Gelissen sr., algemeen directeur Jean Gelissen jr. en oprichtster Caroline Kortooms aan het woord. Woordvoerster Tessa Maessen - de dochter van Kortooms - beschrijft de geschiedenis van het familiebedrijf vanuit haar eigen perspectief.

Prominente pretparkfans vertellen over hun favoriete plekken in themagebied Avalon. Ook zijn er historische foto's en interviews met medewerkers van het eerste uur. Verder gaat het over de Toverland-camping, liefdesrelaties die zijn ontstaan in Toverland en souvenirs.



Advertenties

Van Betoverd werden 100.000 exemplaren gedrukt, waarvan 10.000 voor de Duitse markt. Een digitale versie van het blad is te vinden op de website van Toverland. De advertenties zijn afkomstig van bekende partners van het park, waaronder Mack Rides, Vekoma en Global Ticket.